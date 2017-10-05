"Укроборонопром" показал новую модель боевого карабина - ФОТО

Об этом передает пресс-служба предприятия.

В концерне сообщают, что новая модель карабина была разработана по новейшим стандартам НАТО. Оружие покамест не запущено в массовое производство, однако все его детали были разработаны и сделаны исключительно собственными силами украинской оборонной промышленности.

Генеральный директор " Укроборонпрома" Роман Романов считает, что совместное сотрудничество с НАТО еще раз подтверждает углубление интеграционных процессов с Украиной.

Патрон карабина смоделирован таким образом, чтобы к нему подходили патроны, которые НАТО использует во время своих миротворческих операций. У основной версии M4 - WAC-47 есть вариант под калибр 7,62х39, который сейчас активно используются в ВСУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный концерн "Укроборонпром" протестировал зенитно-пушечный комплекс "Шилка" перед отправкой в Вооруженные силы Украины.