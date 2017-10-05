Оболонский суд перенес заседание по делу Януковича на 11 октября

Заседание перенесено на 11 октября в связи с поездкой государственного защитника бывшего президента Максима Герасько в Российскую Федерацию для встречи со своим подзащитным. Соответствующее решение сегодня суд принял на заседании.

Как написала на своей страничке в социальной сети пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, адвокат предоставил суду копии электронных билетов в Москву через Минск. При этом председательствующий судья Владислав Девятко зачитал обращение адвоката, которым он информирует суд о своей командировке, - пояснила она.

В свою очередь Герасько, добавил, что он приложил к этому заявлению письмо от адвокатского объединения "Aver Lex", которое ранее участвовало в защите Януковича, в котором адвокаты указывают, что считают целесообразным не использовать средства телефонной связи для общения с Януковичем исходя из соображений безопасности.

При этом защита просила перенести заседание на 19 октября, однако прокуроры сказали, что, по их мнению, ему будет достаточно меньшего срока для решения всех вопросов. После этого суд принял решение продолжить заседание 11 октября в десять часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд не удовлетворил ходатайство адвоката Януковича Максима Герасько об исключении из состава доказательств копий некоторых документов и видеозаписей.