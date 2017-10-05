11:37 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине растет количество взрывов – ОБСЕ

На Донетчине еще третьего октября 2017 г. было замечено уменьшение нарушений режима тишины.

На Донетчине растет количество взрывов – ОБСЕ

Так, мониторинговая миссия ОБСЕ ранее фиксировала рост числа взрывов на Донетчине. Такие данные содержатся в отчете миссии по третье октября. Если еще второго октября число зафиксированных взрывов остановилось на отметке 23, то уже на следующий день было замечено 46 взрывов.

При этом в миссии сообщили про уменьшение нарушений режима прекращения огня в регионе. На Луганщине же мониторинговая миссия отметила увеличение числа таких нарушений третьего октября – было шесть взрывов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ОБСЕ планировали представить отчет про иностранных членов миссии.


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