На Донбассе в среду двое военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки противник 19 раз нарушил перемирие. В ответ украинские войска вынуждены были 12 раз открывали огонь. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористических операций, в конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Вместе с нем наши войска ее полностью контролировали.

При этом активность боевиков вечером возобновилась в основном на Донецком направлении, где после шести часов вечера боевики из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливали украинские позиции на подступах к Авдеевке.

Из этого же оружия трижды обстреливались позиции ВСУ в районе Невельского. Около восьми часов вечера в результате вражеского гранатометного огня неподалеку Новоселовки Второй получил ранения один украинский военнослужащий.

На луганском направлении в конце суток боевики дважды били из минометов калибра 82-мм по украинским укреплениям у Крымского. Вблизи этого же поселка противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На мариупольском направлении в среду днем, в результате боевого противостояния неподалеку Красногоровки, получил осколочное ранение один украинский военнослужащий. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались опорные пункты ВСУ у Водяного.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции российские наемные войска 22 раза открывали огонь по украинским позициям.