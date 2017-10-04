В среду, 4 октября, в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по химии за 2017 год.
Премия присуждена ученым Жаку Дюбоше, Йоакиму Франку и Ричарду Хендерсону, объявила. Королевская шведская академия наук присудила им награды "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе".
Как сказано на сайте академии, Дюбоше родился в Швейцарии в 1942 году, он получил докторскую степень в Базельском университете и Женевском университете. В настоящее время он является профессором Лозаннского университета.
Франк родился в 1940 году в Германии. Занимается научной деятельностью в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
Хендерсон родился в 1945 году в Эдинбурге, докторскую степень он получил в Кембриджском университете. Является членом Лондонского королевского общества.
При этом Жюри нобелевского комитета считает, что "этот метод изменил биохимию, которая переходит в новую эпоху".
По их мнению, научные открытия часто опираются на успешную визуализацию объектов, невидимых для человеческого глаза. Однако биохимические карты уже давно заполнены пробелами, поскольку имеющиеся технологии испытывали трудности с получением изображений большей части молекулярной техники.
Криоелектронна микроскопия все это меняет. Исследователи теперь могут заморозить биомолекулы в середине движения и визуализировать процессы, которые они никогда раньше не видели, что является решающим для основного понимания химии жизни и развития лекарственных препаратов, - говорится в пресс-релизе Нобелевской премии.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу.