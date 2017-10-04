В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по химии

Премия присуждена ученым Жаку Дюбоше, Йоакиму Франку и Ричарду Хендерсону, объявила. Королевская шведская академия наук присудила им награды "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе".

Как сказано на сайте академии, Дюбоше родился в Швейцарии в 1942 году, он получил докторскую степень в Базельском университете и Женевском университете. В настоящее время он является профессором Лозаннского университета.

Франк родился в 1940 году в Германии. Занимается научной деятельностью в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Хендерсон родился в 1945 году в Эдинбурге, докторскую степень он получил в Кембриджском университете. Является членом Лондонского королевского общества.

При этом Жюри нобелевского комитета считает, что "этот метод изменил биохимию, которая переходит в новую эпоху".

По их мнению, научные открытия часто опираются на успешную визуализацию объектов, невидимых для человеческого глаза. Однако биохимические карты уже давно заполнены пробелами, поскольку имеющиеся технологии испытывали трудности с получением изображений большей части молекулярной техники.

Криоелектронна микроскопия все это меняет. Исследователи теперь могут заморозить биомолекулы в середине движения и визуализировать процессы, которые они никогда раньше не видели, что является решающим для основного понимания химии жизни и развития лекарственных препаратов, - говорится в пресс-релизе Нобелевской премии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу.