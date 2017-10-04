В районе Калиновки спасатели обнаружили около тысячи взрывоопасных предметов - ФОТО

Спасатели продолжают разминирование территории после взрывов на складах боеприпасов. На сегодняшний день уже обнаружено около тысячи взрывоопасных предметов.

Как сказано в оперативной сводке пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пиротехниками продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 358 заявок, из них выполнены - 358.

Спасатели за это время обследовали на наличие взрывоопасных предметов 18,876 тысяч гектаров. Сейчас идет очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

Всего во время проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала - 998 взрывоопасных предметов, - рассказали в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, запрет на полеты вокруг Калиновки, где в ночь на 27 сентября происходили взрывы боеприпасов на военных складах, установлен в радиусе пяти километров и закрыт до девяти часов вечера 9 октября 2017 года.