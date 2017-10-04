14:23 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Польша обвиняет группу украинцев в нелегальном производстве сигарет

Польская прокуратура обвиняет 53 украинских гражданина в организации подпольного цеха по производству сигаретной и табачной продукции.

Польша обвиняет группу украинцев в нелегальном производстве сигарет

Об этом передает "Польское Радио".

Согласно информации источника, украинцы организовали небольшой цех вблизи Варшавы в селе Ксьонженице, где работала машина для производства сигарет. В результате преступникам удалось изготовить 52 млн сигарет и две тонны табака.

Общая выручка за продаже продукции должна была составить один млн евро.

Вся схема работала начиная с 2015 года, пока в 2016 году "предпринимателями" не заинтересовали польские правоохранители. В селах Милянувек и Медзиборове сигареты расфасовывали в пачки по 20 штук, еще в одном селе находился общий склад.

Сигареты фасовались в белорусские, украинские и европейские марки по продаже табачных изделий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Белопольском районе Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали четыре грузовых автомобиля с сигаретами.


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