Польша обвиняет группу украинцев в нелегальном производстве сигарет

Об этом передает "Польское Радио".

Согласно информации источника, украинцы организовали небольшой цех вблизи Варшавы в селе Ксьонженице, где работала машина для производства сигарет. В результате преступникам удалось изготовить 52 млн сигарет и две тонны табака.

Общая выручка за продаже продукции должна была составить один млн евро.

Вся схема работала начиная с 2015 года, пока в 2016 году "предпринимателями" не заинтересовали польские правоохранители. В селах Милянувек и Медзиборове сигареты расфасовывали в пачки по 20 штук, еще в одном селе находился общий склад.

Сигареты фасовались в белорусские, украинские и европейские марки по продаже табачных изделий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Белопольском районе Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали четыре грузовых автомобиля с сигаретами.