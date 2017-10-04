17:58 04.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Исчезновение пограничников в Сумской области: прокуратура открыла дело

В Сумской области открыто уголовное дело по факту исчезновения двух пограничников. Соответствующие сведения стали известны с сообщении прокуратуры Сумской области.

Исчезновение пограничников в Сумской области: прокуратура открыла дело

Сообщается, что прокуратура открыла дело по факту исчезновения двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда.

По информации ведомства, последний раз пограничники выходили на связь третьего октября 2017 около восьми вечера.

Впоследствии на границе было найдено брошенное транспортное средство, принадлежащее одному из пропавших военнослужащих, при осмотре которого обнаружены мобильные телефоны пограничников.

Добавим, также проверяется версия о задержании пограничников правоохранителями Российской Федерации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках совместной операции "Граница-2017" пограничники задержали в Одесской области крупную партию контрабандных сигарет.


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