Актер Пашинин рассказал о подготовке секретной операции в зоне АТО

Пашинин ранее подтвердил, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" в Донбассе. Он заявил, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит".

"Мои обязанности в батальоне?.. я всего не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что", - рассказал Пашинин в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Однако он добавил, что это его первая такая операция, до этого актер находился на передовых позициях.

Пашинин рассказал и о карьере актера. Он заявил, что ушел пока из кинематографа и не рассматривает на данный момент подобные предложения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", начальник Генерального штаба, главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко в понедельник, 2 сентября, провел встрече со своим коллегой из Швеции Микаэлем Бюденом.