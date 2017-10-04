Актер Пашинин рассказал о подготовке секретной операции в зоне АТО

Российский актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", заявил, что принимает участие в подготовке "секретной операции" Киева в Донбассе.
Пашинин ранее подтвердил, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" в Донбассе. Он заявил, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит".
"Мои обязанности в батальоне?.. я всего не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что", - рассказал Пашинин в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
Однако он добавил, что это его первая такая операция, до этого актер находился на передовых позициях.
Пашинин рассказал и о карьере актера. Он заявил, что ушел пока из кинематографа и не рассматривает на данный момент подобные предложения.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", начальник Генерального штаба, главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко в понедельник, 2 сентября, провел встрече со своим коллегой из Швеции Микаэлем Бюденом.