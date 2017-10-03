Во Львове из-за пожара в детском саду эвакуировали 40 детей

В детском саду Львова возник пожар, в результате инцидента из учебного заведения эвакуировали 40 детей.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Львовской области.
По словах госслужащих, около двух дня в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на втором этаже здании частного детского сада на улице Вербовой.
Возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже.
На место возгорания были направлены две пожарно-спасательные подразделения.
Возгорание привело к плотному задымлению в здании. До прибытия спасателей воспитатели эвакуировали детей из помещения. Всего с садика вывели 40 детей.
По информации спасателей, полностью потушили пожар, в результате которого никто не пострадал. На месте происшествия работали семь пожарных машин.
В данное время, причина пожара устанавливается.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", здании станции технического обслуживания по ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 44, в Печерском районе столицы произошло сильное возгорание.