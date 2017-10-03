16:22 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове из-за пожара в детском саду эвакуировали 40 детей

В детском саду Львова возник пожар, в результате инцидента из учебного заведения эвакуировали 40 детей.

Во Львове из-за пожара в детском саду эвакуировали 40 детей

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям  Львовской области.

По словах госслужащих, около двух дня в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на втором этаже здании частного детского сада на улице Вербовой.

Возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже.

На место возгорания были направлены две пожарно-спасательные подразделения.

Возгорание привело к плотному задымлению в здании. До прибытия спасателей воспитатели эвакуировали детей из помещения. Всего с садика вывели 40 детей.

По информации спасателей, полностью потушили пожар, в результате которого никто не пострадал. На месте происшествия работали семь пожарных машин.

В данное время, причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",  здании станции технического обслуживания по ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 44, в Печерском районе столицы  произошло сильное возгорание.


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