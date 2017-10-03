В Украине объявлено штормовое предупреждение

Так, заморозки по стране ожидаются уже четвертого октября. По этому поводу уже объявили штормовое предупреждение – сразу в нескольких областях государства. Третьего октября эти данные распространил Укргидрометцентр.

Таким образом – четвертого октября на востоке страны, а также в Днепропетровской области и Запорожской областях на поверхности почвы, а также местами в воздухе заморозки будут 0-5 градусов - говорится в сообщении. По указанной причине в Днепропетровской и Запорожской областях уже объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинцев предупреждали о чрезвычайной пожароопасности.