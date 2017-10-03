12:18 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Каталонии сотни полицейских выгнали из отелей из-за жестокого поведения

Из отелей Каталонии cотни полицейских были выставлены после того, как некоторые из них применили дубинки, чтобы "атаковать" протестующих. Об этом сообщает издание Daily mail.

В Каталонии сотни полицейских выгнали из отелей из-за жестокого поведения

По информации ведомства, владелец трехзвездочного отеля Vila Дэвид Колд, подтвердил. Что он попросил около 100 гражданских гвардейцев, которые жили в его отеле, чтобы те покинули заведение.

Как сказал владелец, данное решение он принял после конфликта между офицерами и местными жителями, произошедшем накануне утром.

Сообщается, что гвардейцы применили дубинки, чтобы разогнать толпу демонстрантов, собравшихся за пределами отеля.

Для того ,чтобы выразить протест в связи с жестоким обращением милиции на нескольких избирательных участках, во время референдума о независимой Каталонии.

Добавим, что еще около 300 офицеров, оставались в двух других отелях Каталонии, которых попросили оставить заведения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Полиция Испании в одном из городом Каталонии, изъяла около 2,5 миллионов бюллетеней и 4 миллиона конвертов для голосования на референдуме о независимости.


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