В Каталонии сотни полицейских выгнали из отелей из-за жестокого поведения

По информации ведомства, владелец трехзвездочного отеля Vila Дэвид Колд, подтвердил. Что он попросил около 100 гражданских гвардейцев, которые жили в его отеле, чтобы те покинули заведение.

Как сказал владелец, данное решение он принял после конфликта между офицерами и местными жителями, произошедшем накануне утром.

Сообщается, что гвардейцы применили дубинки, чтобы разогнать толпу демонстрантов, собравшихся за пределами отеля.

Для того ,чтобы выразить протест в связи с жестоким обращением милиции на нескольких избирательных участках, во время референдума о независимой Каталонии.

Добавим, что еще около 300 офицеров, оставались в двух других отелях Каталонии, которых попросили оставить заведения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Полиция Испании в одном из городом Каталонии, изъяла около 2,5 миллионов бюллетеней и 4 миллиона конвертов для голосования на референдуме о независимости.