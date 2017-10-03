В Каталонии сотни полицейских выгнали из отелей из-за жестокого поведения

Из отелей Каталонии cотни полицейских были выставлены после того, как некоторые из них применили дубинки, чтобы "атаковать" протестующих. Об этом сообщает издание Daily mail.
По информации ведомства, владелец трехзвездочного отеля Vila Дэвид Колд, подтвердил. Что он попросил около 100 гражданских гвардейцев, которые жили в его отеле, чтобы те покинули заведение.
Как сказал владелец, данное решение он принял после конфликта между офицерами и местными жителями, произошедшем накануне утром.
Сообщается, что гвардейцы применили дубинки, чтобы разогнать толпу демонстрантов, собравшихся за пределами отеля.
Для того ,чтобы выразить протест в связи с жестоким обращением милиции на нескольких избирательных участках, во время референдума о независимой Каталонии.
Добавим, что еще около 300 офицеров, оставались в двух других отелях Каталонии, которых попросили оставить заведения.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Полиция Испании в одном из городом Каталонии, изъяла около 2,5 миллионов бюллетеней и 4 миллиона конвертов для голосования на референдуме о независимости.