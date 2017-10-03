Следствие по преступлениям "семьи Януковича" завершено, - Луценко

Во вторник, 3 октября, в Киеве на брифинге генеральный прокурор, в частности, отметил, что суды почти по всем уже дали разрешение на заочный порядок судопроизводства. Остается буквально еще одна фамилия. Это бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Для полного комплекта мы начнем действовать в судах по обвинениям организованной преступной группировки Януковича в экономической части, - пояснил Луценко, добавив, что

дело о виновных в расстрелах на Майдане уже передано в суд и 5 октября в столичном суде по нему пройдет первое заседание.

На данный момент могу доложить, что следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу и мы считаем готовыми к обвинению Януковича, Захарченко, Якименко и ряда других должностных лиц силовых органов, - рассказал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева продолжает рассмотрение дело о государственной измене бывший президентов Украины Виктором Януковичем.