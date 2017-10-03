Луценко анонсировал вручения подозрений по Калиновки

На сегодняшний день установлено, что этот режим массово нарушался с согласия, а также по приказу руководителя этой базы. Об этом в понедельник, 3 октября, в Киеве на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в ближайшее время будут проведены определенные процессуальные действия. Сейчас следователи работают на месте происшествия, и вчера, 2 октября, во время отчета группы военных прокуроров и представителей Киевского научного института судебных экспертиз Министерства юстиции, было сообщено о результатах осмотра местности, - пояснил Луценко, добавив, что информация по делу есть, но в интересах следствия она не может быть объявлена ​​публично.

Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможна из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечить охрану этого объекта, - заявил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 сентября около десяти часов вечера на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.