13:50 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Численность ВСУ достигла 250 тысяч человек

Численность украинских военнослужащих приблизилась к предусмотренному законом максимуму в 250 тыс. человек.

Численность ВСУ достигла 250 тысяч человек

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

Согласно его словам, с начала 2017 года с ВСУ заключили более 26 тыс. контрактов, среди которых 1,8 тыс. офицеров. Таким образом, на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности.

"Призываемых на службу военных будут коррелировать с количеством увольняемых с нее", - подчеркнул он.

Кроме того, приоритетом ВСУ является обеспечение личного состава военных частей артиллерийских складов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Демократической Республике Конго во время падения военного самолета погибли три украинца. Об этом даже подтвердили в  Вооруженных Силах Украины.


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