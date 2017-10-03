Боевики впервые с начала "школьного перемирия" стреляли из "Градов"

Около четырех часов дня враг выпустил 15 снарядов по опорным пунктам сил антитеррористической операции на подступах к Гнутовому. Вместе с тем, как сообщает пресс-центр штаба АТО, количество раненных украинских военных в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток не увеличилось.

Состояние обоих получивших ранение во вермя ночного обстрела украинских военных в настоящее время удовлетворительное.

Напомним как сообщал УРА-Информ, около часа ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение.

В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Пострадавшим сразу была предоставлена квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное