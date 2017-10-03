Австралия опубликовала итоговый доклад о пропавшем три года назад Boeing 777-200

Несмотря на огромные усилия сотен людей во всем мире, привлеченных к поискам, самолет так и не был найден. Вместе с тем в докладе, в частности, сказано, что поиски малайзийского авиалайнера оказались безуспешными, но теперь можно с больше вероятностью установить его местонахождение.

Поиски продолжались почти три года. В океане к западу от Австралии была обследована обширная зона площадью 120 тысяч квадратных метров, однако следов пропавшего воздушного судна обнаружить не удалось, - пояснили в Бюро, добавив, что работы были остановлены в январе нынешнего года.

Вместе с тем в докладе сказано, министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их можно будет возобновить если появится какая-либо заслуживающая доверия информации.

В документе также подчеркивается, что конкретные причины потери MH370 также установить невозможно, поскольку самолет не был найден.

Напомним, в 2015 и 2016 годах обломк MH370 были обнаружены на берегах островов Индийского океана и побережья Восточной Африки.

Как сообщал УРА-Информ, самолет, летевший рейсом MH370 Куала-Лумпура в Пекин, исчез в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Считается, что он потерпел крушение в южной части Индийского океана.