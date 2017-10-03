Из-за масштабных забастовок в Каталонии закрыли некоторые туристические достопримечательности

По информации ведомства, некоторые из наиболее популярных туристических достопримечательностей, включая музей современного искусства, футбольный клуб "Барселона" и "Саграда Фамилия" закрыты из-за забастовки.

В знак протеста полицейского насилия во время проведения референдума о независимости Каталонии.

Кроме того, были закрыты школы и государственные университеты.

Сообщается, что толпа людей заблокировала 47 дорог, в том числе и некоторые главные автомагистрали Барселоны, из-за чего пробки составляют более 10 км.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Каталонии проходит всеобщая забастовка. Люди вышли на улицу в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, прошедшего в воскресенье.