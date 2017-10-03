17:49 03.10.2017 | Общество | Новости
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Из-за масштабных забастовок в Каталонии закрыли некоторые туристические достопримечательности

Во время референдума о независимости Каталонии из-за забастовок в знак протеста против полицейского насилия, закрыли несколько туристических достопримечательностей. Об этом сообщает издание The Local.

Из-за масштабных забастовок в Каталонии закрыли некоторые туристические достопримечательности

По информации ведомства, некоторые из наиболее популярных туристических достопримечательностей, включая музей современного искусства, футбольный клуб "Барселона" и "Саграда Фамилия" закрыты из-за забастовки.

В знак протеста полицейского насилия во время проведения референдума о независимости Каталонии.

Кроме того, были закрыты школы и государственные университеты.

Сообщается, что толпа людей заблокировала 47 дорог, в том числе и некоторые главные автомагистрали Барселоны, из-за чего пробки составляют более 10 км.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Каталонии проходит всеобщая забастовка. Люди вышли на улицу в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, прошедшего в воскресенье.


 
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Фоторепортаж
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