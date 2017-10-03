Из-за масштабных забастовок в Каталонии закрыли некоторые туристические достопримечательности

Во время референдума о независимости Каталонии из-за забастовок в знак протеста против полицейского насилия, закрыли несколько туристических достопримечательностей. Об этом сообщает издание The Local.
По информации ведомства, некоторые из наиболее популярных туристических достопримечательностей, включая музей современного искусства, футбольный клуб "Барселона" и "Саграда Фамилия" закрыты из-за забастовки.
В знак протеста полицейского насилия во время проведения референдума о независимости Каталонии.
Кроме того, были закрыты школы и государственные университеты.
Сообщается, что толпа людей заблокировала 47 дорог, в том числе и некоторые главные автомагистрали Барселоны, из-за чего пробки составляют более 10 км.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Каталонии проходит всеобщая забастовка. Люди вышли на улицу в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, прошедшего в воскресенье.