В Facebook запустили фейковый розыгрыш авиабилетов от МАУ

Суть вирусной рекламы в том, что необходимо было ответить на три вопроса и сделать репост записи на своей странице в Фейсбуке, сообщилм в пресс-службе авиакомпании. Таким образом, за это пользователю гарантировали два авиабилета якобы от МАУ.

В авиакомпании опровергли эту информацию.

"Информируем Вас о том, что информация абсолютно не соответствует действительности. Данный ресурс никак не связан с авиакомпанией МАУ", - говорится в сообщении.

Также в компании рекомендуют ни в коем случае не предоставлять свою контактную и личную информацию в ответ на эту рассылку. Официальная информация об актуальных акциях и предложениях публикуется только на официальном сайте МАУ, подчеркнули в компании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новые рейсы авиакомпания-лоукостера Wizz Air будут летать из Киева в Польшу, Данию и Германию. Согласно недавно полученным сведениям, 25 августа открывается направление в столицу Дании Копенгаген.