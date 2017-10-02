17:57 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина в следующем году запланировала 12 наблюдательных полетов

В рамках Договора по открытому небу, украинские верификаторы в 2018 году планируют осуществить 12 наблюдательных полетов, над территорией Российской Федерации.

Украина в следующем году запланировала 12 наблюдательных полетов

Об этом сообщает Управление верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, планируется 12 наблюдательных полетов на территориях государств-участников Договора по открытому небу с учетом тенденций развития ситуации безопасности.

Количества  военной деятельности на территориях стран Европы и Российской Федерации.

Миссии наблюдательных полетов на территории Российской Федерации Украины планирует провести совместно с государствами-партнерами.

Такие предложения делегация будет отстаивать во время заседания консультативной комиссии по открытому небу.

Заседание этой консультативной комиссии состоится шестого октября текущего года в Вене.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов,  упал военный самолет. Как известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. 


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