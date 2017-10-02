Украина в следующем году запланировала 12 наблюдательных полетов

В рамках Договора по открытому небу, украинские верификаторы в 2018 году планируют осуществить 12 наблюдательных полетов, над территорией Российской Федерации.
Об этом сообщает Управление верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По данным ведомства, планируется 12 наблюдательных полетов на территориях государств-участников Договора по открытому небу с учетом тенденций развития ситуации безопасности.
Количества военной деятельности на территориях стран Европы и Российской Федерации.
Миссии наблюдательных полетов на территории Российской Федерации Украины планирует провести совместно с государствами-партнерами.
Такие предложения делегация будет отстаивать во время заседания консультативной комиссии по открытому небу.
Заседание этой консультативной комиссии состоится шестого октября текущего года в Вене.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, упал военный самолет. Как известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов.