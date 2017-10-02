Украина в следующем году запланировала 12 наблюдательных полетов

Об этом сообщает Управление верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, планируется 12 наблюдательных полетов на территориях государств-участников Договора по открытому небу с учетом тенденций развития ситуации безопасности.

Количества военной деятельности на территориях стран Европы и Российской Федерации.

Миссии наблюдательных полетов на территории Российской Федерации Украины планирует провести совместно с государствами-партнерами.

Такие предложения делегация будет отстаивать во время заседания консультативной комиссии по открытому небу.

Заседание этой консультативной комиссии состоится шестого октября текущего года в Вене.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, упал военный самолет. Как известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов.