11:41 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина не должна рассчитать только на уголь, - Насалик

Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что украинский уголь не должен быть единственным источников телпа. Об этом он рассказал во время очередного селекторного совещания.

Украина не должна рассчитать только на уголь, - Насалик

По словам Насалика, все компании-поставщики энергии готовы полностью, а графики работы компаний-генераторов уже известны. 

На данный момент на складах находится 1,6 млн тонн угля, подготовлены новые договоры по добыче сырья. В следующем году планируется увеличение добычи "черного камня" на 40 процентов.

Сейчас же Украина договорилась с США о трех поставках американского угля. Два судна с углем уже прибыли в "Южный" порт и полностью разгрузились.

Премьер Гройсман считает, что к 2020 году Украина сможет полностью обеспечивать себя углем без закупок данного сырья из-за границы. Планируется разработка новых месторождений, а также использование альтернативных источников энергии

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину с начала 2017 года из Южно-Африканской республики совершено пять поставок антрацитового угля.


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