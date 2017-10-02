Украина не должна рассчитать только на уголь, - Насалик

По словам Насалика, все компании-поставщики энергии готовы полностью, а графики работы компаний-генераторов уже известны.

На данный момент на складах находится 1,6 млн тонн угля, подготовлены новые договоры по добыче сырья. В следующем году планируется увеличение добычи "черного камня" на 40 процентов.

Сейчас же Украина договорилась с США о трех поставках американского угля. Два судна с углем уже прибыли в "Южный" порт и полностью разгрузились.

Премьер Гройсман считает, что к 2020 году Украина сможет полностью обеспечивать себя углем без закупок данного сырья из-за границы. Планируется разработка новых месторождений, а также использование альтернативных источников энергии

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину с начала 2017 года из Южно-Африканской республики совершено пять поставок антрацитового угля.