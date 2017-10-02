13:16 02.10.2017 | Общество | Новости
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Нобелевскую премию по медицине присудили трем американским ученым

Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу.

Нобелевскую премию по медицине присудили трем американским ученым

Соответствующие сведения стали известны с сайта премии.

По данным ведомства, Нобелевскую премию присудили "за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм".

Отмечается, что Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг "заглянули внутрь наших биологических часов и выяснили его внутренние механизмы".

Их открытие объясняет, как растениями, животным и людям удается адаптировать свой биологический ритм так, чтобы он был синхронизирован с "революциями Земли".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Оппозиционный Блок" удостоился ироничной премии "Золотая Миска" за поддержку законопроекта, передающего Конституционный Суд Украины под контроль власти.


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