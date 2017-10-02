09:55 02.10.2017 | Общество | Новости
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Начался суд над убийцами брата Ким Чен Ына

В малайзийском городе Шах-Алам стартовал судебный процесс над убийцами Ким Чен Нама. Об этом передает DW.

Начался суд над убийцами брата Ким Чен Ына

Согласно информации источника, в ходе судебного заседания выяснилось, что двум обвиняемым - 25-летней гражданке Индонезии Сити Аише и 29-летней гражданке Вьетнама Зоан Тхи Хыонг грозит смертный приговор.

Напомним, что в аэропорту Куала-Лумпура трое граждан напали на брата лидера КНДР, выплеснув ему в лицо фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Ким Чен Нам скончался в автомобиле по дороге в госпиталь. Малазийские службы безопасности считают, что такое "показательное" убийство было организовано при поддержке Пхеньяна.

В своб очередь, Пхеньян обвинил в организации убийства Сеул и Вашингтон, а также западных агентов в умышленном убийстве брата северокорейского "чучхе".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что собирается искоренять "ядерные амбиции" северокорейского лидера дипломатическими рычагами.


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