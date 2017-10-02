14:46 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине горел санаторий

На этих выходных санаторий "Тетерев" горел в Коростышеве, что в Житомирской области.

На Житомирщине горел санаторий

Пожар возник в здании, которое согласно решению суда следовало вернуть в госсобственность. Эти данные при помощи Facebook недавно распространил замминистра по делам временно оккупированных территорий, а также украинских переселенцев Георгий Тука. Согласно его словам – в эти выходные в ночное время суток возникло возгорание в санатории.

Горел санаторий "Тетерев", что расположен в городе Коростышев, что в Житомирской области. В указанном здании сейчас живут переселенцы. Там было немало детей – подчеркнул Тука. При пожаре люди не пострадали.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье ночью второго октября горел хостел.


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