Два нарушителя задержаны на границе с РФ

Так, на Харьковщине на границе с Россией украинские пограничники задержали сразу двух правонарушителей. Такие данные распространила Госпограничная служба Украины.

Выяснилось, что пограничники Харьковского отряда увидели гражданина Украины, который был в розыске, а также россиянина с чужим документом. Первого октября в пропускном пункте "Гоптовка" при проверке документов гражданина Украины оказалось, , что мужчину ищут - по признакам совершения преступления по статье 286 УК страны(оставление места ДТП. Нарушение правил дорожного движения).

Как сообщал УРА-Информ, в сентября пограничники сообщали про массовое нарушение госграниц в пункте "Шегини".