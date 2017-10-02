15:22 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Два нарушителя задержаны на границе с РФ

Пограничники увидели гражданина России с чужими документами.

Два нарушителя задержаны на границе с РФ

Так, на Харьковщине на границе с Россией украинские пограничники задержали сразу двух правонарушителей. Такие данные распространила Госпограничная служба Украины.
Выяснилось, что пограничники Харьковского отряда увидели гражданина Украины, который был в розыске, а также россиянина с чужим документом. Первого октября в пропускном пункте "Гоптовка" при проверке документов гражданина Украины оказалось, , что мужчину ищут - по признакам совершения преступления по статье 286 УК страны(оставление места ДТП. Нарушение правил дорожного движения). 

Как сообщал УРА-Информ, в сентября пограничники сообщали про массовое нарушение госграниц в пункте "Шегини".


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