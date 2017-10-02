14:17 02.10.2017 | Общество | Новости
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Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек - ФОТО

В центре Лас-Вегаса в результате стрельбы число погибших более 50 человек и ранены свыше 200. Об этом сообщает полиция Лас-Вегаса на своей странице в Twitter.

Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человек - ФОТО

По словам полицейских, злоумышленником оказался 64-летний местный житель по имени Стивен Пэддок.

Правоохранители застрелили преступника, находившегося на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Hotel и открывшего огонь по зрителям концерта кантри-музыки, который проходил рядом, на открытой площадке.

Инцидент произошел перед известным казино Mandalay Bay Casino. Отмечается, что по словам представителя местной больницы по крайней мере 14 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Так, шериф Джо Ломбардо заявил, что в полиции считают открывшего стрельбу мужчину - "одиночкой", а не членом организованной преступной банды.

Тем не менее, правоохранители ищут азиатскую женщину по имени Марилу Данели, которая может быть причастна к нападению.

Напоследок, шериф подтвердил, что среди убитых во время стрельбы оказались два офицера полиции, которые в момент нападения не несли службу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", задержанный мужчина, обвиняемый в теракте в Лондоне оказался беженцем из Ирака, правоохранители практически в тот же день смогли взять след и взять под арест преступника. 


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