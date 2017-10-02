Боевики обстреливают Марьинку - ФОТО

Одна из мин упала на жилые кварталы города. В результате инцидента разрушен жилой дом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, орки сыпят на позиции украинских военных мины. Одна из них попала в жилой дом на улице Октябрьской и разрушила его.

К счастью, жертв среди гражданского населения нет, - заверил глава ОГА, добавив, что сильно пострадало небольшое здание с мансардой, которая полностью выгорел. Также разрушена находившаяся рядом с ним теплица.

При этом Жебривский отметил, что, как докладывает ему глава Марьинской районной государственной администрации, обстрел сейчас продолжается. Сейчас слышны одиночные взрывы на окраинах города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки, воскресенье, 1 октября, российские наемные воска и подчиненные им боевики 14 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе. В результате боевых действий погиб один украинский воин.