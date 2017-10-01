Украина отмечает День учителя - ВИДЕО

В первое воскресенье октября официально принято отмечать День учителя. На этот раз педагогов уже успел поздравить президент Украины Петр Порошенко. В частности, глава украинского государства искренно присоединился к поздравлениям педагогам с их профессиональным праздником.
"Спасибо за бесценный вклад в будущее украинского государства - наших детей", - отметил Петр Порошенко.
В то же время министр образования и науки Лилия Гриневич поблагодарила украинских педагогов за их тяжелую, но важную и вдохновляющую работу. Поскольку, по ее мнению профессия педагога требует сил, вдохновения и постоянного самосовершенствования.
"Учителя оказывают невероятное влияние на развитие нашей страны и общества в целом. Мы благодарны за ваш труд и будем и дальше бороться, чтобы социальный статус педагогического работника стал именно таким, которого вы заслуживаете", – сказала Гриневич.
Кстати, ежегодно пятого октября в более 100 странах мира отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя.
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2026-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины".