Украина отмечает День учителя - ВИДЕО

"Спасибо за бесценный вклад в будущее украинского государства - наших детей", - отметил Петр Порошенко.

В то же время министр образования и науки Лилия Гриневич поблагодарила украинских педагогов за их тяжелую, но важную и вдохновляющую работу. Поскольку, по ее мнению профессия педагога требует сил, вдохновения и постоянного самосовершенствования.

"Учителя оказывают невероятное влияние на развитие нашей страны и общества в целом. Мы благодарны за ваш труд и будем и дальше бороться, чтобы социальный статус педагогического работника стал именно таким, которого вы заслуживаете", – сказала Гриневич.

Кстати, ежегодно пятого октября в более 100 странах мира отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников.