ФРГ призвала освободить осужденных в Крыму Умерова и Семену

Соответствующее заявление сообщил заместитель спикера правительства Федеративной Республики Германии Ульрике Деммер.

На правительственной пресс-конференции в Берлине председатель сообщила, что эти приговоры беспокоят, поскольку они в очередной раз подтверждают справедливость в докладе Верховного комиссариата ООН.

В котором затронуты вопросы по правам человека в противоправно аннексированном Россией Крыму.

"Федеральное правительство призывает освободить задержанных", - отметила Демере.

Напоследок министр обратила внимание на то, что оба приговора были вынесены российскими судебными инстанциями, и не имели права принимать решения в аннексированном Крыму.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из СИЗО-1 Иркутска. Куда именно его этапировали пока не известно.