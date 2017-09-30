11:53 30.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ФРГ призвала освободить осужденных в Крыму Умерова и Семену

Правительство Германии осудил вынесение в Крыму приговоров бывшему заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и журналисту Николаю Семене и призвал освободить задержанных.

ФРГ призвала освободить осужденных в Крыму Умерова и Семену

Соответствующее заявление сообщил заместитель спикера правительства Федеративной Республики Германии Ульрике Деммер.

На правительственной пресс-конференции в Берлине председатель сообщила, что эти приговоры беспокоят, поскольку они в очередной раз подтверждают справедливость в докладе Верховного комиссариата ООН.

В котором затронуты вопросы по правам человека в противоправно аннексированном Россией Крыму.

"Федеральное правительство призывает освободить задержанных", - отметила Демере.

Напоследок министр обратила внимание на то, что оба приговора были вынесены российскими судебными инстанциями, и не имели права принимать решения в аннексированном Крыму.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из СИЗО-1 Иркутска. Куда именно его этапировали пока не известно.


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