16:37 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Луцка уже сдали четыре тысячи люминесцентных ламп на утилизацию

Культурно-образовательные учреждения н.п. Луцк уже передали на утилизацию примерно четыре тысячи люминесцентных ламп. 

Жители Луцка уже сдали четыре тысячи люминесцентных ламп на утилизацию

Такие данные распространил отдел экологии Луцкого горсовета. Согласно данным – уже собрали 4042 лампы, а также еще – 36 ртутных термометров. К указанному мероприятияю уже примкнули все неравнодушные городские жители.

В общем, в течение одного года на луцких предприятиях появляется более 30 тысяч использованных люминесцентных ламп. Несмотря на популярность такого искусственного света, уже отслужившие свое люминесцентные лампы достаточно опасны.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе в августе ртутьсодержащие лампы выявили прямо на остановке.


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