Жители Луцка уже сдали четыре тысячи люминесцентных ламп на утилизацию

Такие данные распространил отдел экологии Луцкого горсовета. Согласно данным – уже собрали 4042 лампы, а также еще – 36 ртутных термометров. К указанному мероприятияю уже примкнули все неравнодушные городские жители.

В общем, в течение одного года на луцких предприятиях появляется более 30 тысяч использованных люминесцентных ламп. Несмотря на популярность такого искусственного света, уже отслужившие свое люминесцентные лампы достаточно опасны.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе в августе ртутьсодержащие лампы выявили прямо на остановке.