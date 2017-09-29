17:27 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175044:nastya

В Минюсте запретили нецензурно выражаться

Сотрудникам Министерства запретили употреблять нецензурные выражения и при общении повышать голос. Об этом говорится в приказе министерства от 21 сентября.

В Минюсте запретили нецензурно выражаться

В приказе содержится свод правил этического поведения работников Минюста, которые распространяются на всех сотрудников министерства, кроме персонала Государственной уголовно-исполнительной службы.

Работников органов юстиции также обязали почитать народные обычаи и национальные традиции.

Использовать государственный язык при исполнении своих должностных обязанностей и уважительно относиться к окружающим.

Кроме того, сотрудники обязаны не допускать использования нецензурной лексики и повышенной интонации.

Добавим, им придется отказаться от публичной демонстрации политических взглядов и симпатий и не допускать использования своего служебного положения в политических целях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украинский Минюст предлагает провести консервацию 13-ти тюрем. Так, должны быть законсервированы 13-ть учреждений для исполнения наказаний, которые сейчас заполнены на 8-44%. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив