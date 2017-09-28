В Запорожье задержан пропагандист "ДНР"

Мужчина получал задание, а также согласовывал антиукраинские материалы – со своими российскими кураторами, которые также финансировали сепаратистские веб-ресурсы. Такие данные распространила пресс-служба СБУ. Агитатор за период 2014-2016 гг. трудился в т.н. "комитете коммуникаций "ДНР".

Он занимался распространением на сепаратистских ресурсах материалов, призывающих нарушать территориальную целостность, а также неприкосновенность границ нашей страны. Также мужчина провоцировал разжигание вражды между нациями.

Как сообщал УРА-Информ, ранее работники СБУ провели задержание боевика из бригады "Пятнашка".