13:18 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики Украины сообщили гражданам о штормовом предупреждении.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Так, специалисты ожидают, что с пятницы 29-го сентября и по первое октября на поверхности почвы, а также в воздухе местами будут продолжаться заморозки. Эти данные недавно распространила пресс-служба Укргидрометцентра. Ночью 29-го сентября, а также первого октября на поверхности почвы и в воздухе ожидают заморозков – 0 градусов – минус четыре - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики ранее прогнозировали заморозки в Украине на 27-е сентября, а также на 28-е – в восточных регионах, в центральных, а также на севере. Заморозки ожидались в воздухе, а также на поверхности земли.


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