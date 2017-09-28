В Украине объявили штормовое предупреждение

Так, специалисты ожидают, что с пятницы 29-го сентября и по первое октября на поверхности почвы, а также в воздухе местами будут продолжаться заморозки. Эти данные недавно распространила пресс-служба Укргидрометцентра. Ночью 29-го сентября, а также первого октября на поверхности почвы и в воздухе ожидают заморозков – 0 градусов – минус четыре - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики ранее прогнозировали заморозки в Украине на 27-е сентября, а также на 28-е – в восточных регионах, в центральных, а также на севере. Заморозки ожидались в воздухе, а также на поверхности земли.