Школы и детсады Калиновки возобновят работу со 2 октября

Со второго октября в районе Калиновки Винницкой области возобновится учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных заведениях. Сейчас населению ничего не угрожает.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Отметим, что 26 сентября, случился масштабный пожар на складе боеприпасов с последующим их детонированием. В связи с этим обучение в школах и детских садах в городе Калиновка было полностью приостановлено.
Однако сейчас одиночные взрывы в районе Калиновки не угрожают населению.
"Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется с 2 октября текущего года", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители Калиновки, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, уже сегодня смогут вернуться домой.