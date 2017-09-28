13:57 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Школы и детсады Калиновки возобновят работу со 2 октября

Со второго октября в районе Калиновки Винницкой области возобновится учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных заведениях. Сейчас населению ничего не угрожает.

Школы и детсады Калиновки возобновят работу со 2 октября

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отметим, что 26 сентября, случился масштабный пожар на складе боеприпасов с последующим их детонированием. В связи с этим обучение в школах и детских садах в городе Калиновка было полностью приостановлено.

Однако сейчас одиночные взрывы в районе Калиновки не угрожают населению.

"Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется с 2 октября текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители Калиновки, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, уже сегодня смогут вернуться домой.


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