Школы и детсады Калиновки возобновят работу со 2 октября

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отметим, что 26 сентября, случился масштабный пожар на складе боеприпасов с последующим их детонированием. В связи с этим обучение в школах и детских садах в городе Калиновка было полностью приостановлено.

Однако сейчас одиночные взрывы в районе Калиновки не угрожают населению.

"Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется с 2 октября текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители Калиновки, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, уже сегодня смогут вернуться домой.