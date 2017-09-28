Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Это уже 69-й по счета конвой, который Россия отправляет в помощь боевикам. Машины проследуют в Луганскую и Донецкую области на временно неподконтрольные Украине территории.

Как сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, к боевикам едет колонна, которая везет более 400 тонн грузов. Уже традиционно в российском ведомстве утверждают, что в грузовиках детские продуктовые наборы и медикаменты.

На границе с Украиной колонна разделится на две части. Одна из них поедет в Луганскую область, а вторая - в Донецкую, - напомнили российском ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, последний раз Россия отправила на территорию оккупированного Донбасса очередной " гумконвой" 24 августа. Согласно информации пресс-службы Госпогранслужбы, поскольку перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом "Красного Креста" модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.