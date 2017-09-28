Пожар в Калиновке локализован, дальнейшего ее распространения не ожидается, - Чечеткин

Об этом на военном кабинете, созванном президентом Украины, сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. По его словам, сейчас идет ликвидация последние очагов задымления. На месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также авиация, в случае необходимости возобновит свою работу.

При этом по состоянию на десять часов вечера спасатели осуществила 16 сбросов воды на очаги пожара, возникших после взрывов боеприпасов. Это 128 тонн воды, - пояснил он, добавив, что эвакуировано более 30 тысяч человек и мероприятия по эвакуации населения продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате детонации боеприпасов после взрывов на складах под Калиновкой в Винницкой области государство понесло убытки на сумму около 800 миллионов долларов.