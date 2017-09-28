22:57 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одиночные детонации в Калиновке могут продолжаться еще 3-4 дня - ВИДЕО

На военном арсенале вблизи поселка Калиновка Винницкой области еще возникают единичные детонации боеприпасов.

Одиночные детонации в Калиновке могут продолжаться еще 3-4 дня - ВИДЕО

Это происходит, поскольку на территорию где был пожар, авиацией сбрасывается вода. Вместе с тем такие взрывы для местного населения и окружающих сел угрозы не несут.

Об этом в четверг, 28 сентября, заявил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов. По его словам, такие одиночные взрывы могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.

Он также отметил, что сейчас на территории военного арсенала работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, а также семь пожарных танков. Уже прибыли группы разминирования от Вооруженных Сил Украины.

Всего планируется привлечь около 50 групп численностью 300 человек, - отметил Шевцов, добавив, что прибыли также группы разминирования от ГосЧС и теперь все вместе будут разминировать территорию. Он также заверил, что большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале, спасены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 октября в районе Калиновки Винницкой области возобновится учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных заведениях. Сейчас населению ничего не угрожает.


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