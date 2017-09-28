Ирак отменил международные рейсы в курдскую столицу после референдума о независимости

Об этом сообщает издание The Independent.

По информации ведомства, все международные рейсы должны быть приостановлены с пятницы.

Отмечается, что приказ центрального правительства Ирака усиливает давление на отмену результатов референдума о независимости, прошедшего на этой неделе, в котором 93 процента проголосовали за независимость и отделение от Ирака.

Ожидается, что внутренние рейсы в столицу и другие города будут осуществляться в обычном режиме.

Региональные перевозчики, такие как Qatar Airways, EgyptAir и Middle East Airlines из Ливана, уже проинформировали пассажиров о том, что полеты с пятницы будут отменены до первого октября по просьбе Управления гражданской авиации Ирака.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Багдад требует от курдской автономии передать контроль над аэропортами и контрольно-пропускными пунктами на границах. Если ультиматум будет отклонен, то иракское правительство запретит международные полеты в и из Курдистана.