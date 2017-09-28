Есть огромный риск побега Лавриновича - ГПУ

Риск побега бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича является очень высоким. Об этом в четверг утром, 28 сентября, заявил старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Донской.

Комментируя освобождение бывшего министра из-под ареста, от отметил, что прокуратура неоднократно подчеркивали наличие риска. Особенно учитывая факт, что двое подозреваемых по этому делу уже скрылись.

Речь идет о заместителе Лавриновича Владимире Богатыре и бывшем президенте Викторе Януковиче, - пояснил Донской, добавив, что риск побега является очень высоким.

Теперь всю ответственность за возможный побег Лавриновича или препятствование иным способом будет нести эта коллегия судей. Мы сделали все от нас зависящее, - сказал Донской.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего министра юстиции на два месяца, однако 27 сентября Апелляционный суд столицы отменил это решение. Лавринович подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.