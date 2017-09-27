Взрывы в Калиновке: на лекарства выделено 10 миллионов гривен

С целью обеспечения медицинских нужд, которые появились вследствие взрывов под Винницей, уже были выделены лекарства на сумму десять миллионов гривен. Об этом сказано было в сообщении пресс-службы украинского Минздрава.

Так, ради обеспечения медицинских нужд уже были выделены лекарства и медизделия на сумму в десять миллионов гривен - сказано в сообщении. На данный ммент из учреждений здравоохранения в зоне поражения в больницы уже вывезено 180 человек.

Как сообщал УРА-Информ, ГСЧС уже четыре раза сбросила воду на очаги горения на складах в Калиновке.