18:30 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Взрывы в Калиновке: на лекарства выделено 10 миллионов гривен

Из учреждений здравоохранения, которые находятся в зоне поражения, в больницы н.п. Винница уже были эвакуированы 180 человек.

Взрывы в Калиновке: на лекарства выделено 10 миллионов гривен

С целью обеспечения медицинских нужд, которые появились вследствие взрывов под Винницей, уже были выделены лекарства на сумму десять миллионов гривен. Об этом сказано было в сообщении пресс-службы украинского Минздрава.

Так, ради обеспечения медицинских нужд уже были выделены лекарства и медизделия на сумму в десять миллионов гривен - сказано в сообщении. На данный ммент из учреждений здравоохранения в зоне поражения в больницы уже вывезено 180 человек.

Как сообщал УРА-Информ, ГСЧС уже четыре раза сбросила воду на очаги горения на складах в Калиновке.


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