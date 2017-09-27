В Виннице отменили занятия в четырех школах

Сейчас выполняется тушения очагов возгорания и разведка территории арсенала. Об этом в среду утром, 27 сентября, на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Украины.

По данным ведомства к локализации пожара от воинской части привлечены пожарные танки и пожарные автомобили. К месту происшествия направлены дополнительную спецтехнику. Тут также работает пожарная техника от ГосЧС и пожарный поезд железнодорожной станции Калиновка от Укрзализныци.

Военная часть полностью обесточена. Личный состав арсенала находится в укрытиях, - заверили в ведомстве, добавив, за ночь эвакуированы почти 22 тысячи гражданских лиц и около 500 семей военнослужащих.

Вместе с тем Винницкий городской совет сообщает, что обучение в четырех винницких школах отменены. Тут разместился центр эвакуации пострадавших. Речь идет о школах №5, 6, 29 и 31. Именно в этих школах размещено эвакуированных людей. Другие учебные учреждения и детские сады будут работать в обычном режиме.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман заверил ситуация в поселке Калиновка Винницкой область, где вчера вечером начался пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой.

Основной задачей для всех служб на данный момент является позаботиться о безопасности людей, - пояснил премьер.

Напомним, в городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.