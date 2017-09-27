В Украине ВИЧ-инфицированы 136 тыс. человек

По словам члена правительства, сейчас в Украине АРТ получают более 80 тыс. пациентов, вообще около 136 тыс. пациентов ВИЧ инфицированные, из них 41 тыс. больных СПИДом.

Также она сообщила, что 88% ВИЧ-инфицированных украинцев получают антиретровирусную терапию.

Отметим, что около 50% пациентов лечатся за счет государства, остальные средства получают помощь иностранных партнеров.

Среди которых и американская правительственная программа помощи таким пациентам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение семи лет в Украине распространенность курения среди граждан снизилось на 20 процентов. Однако ежедневно в Украине 7,2 миллиона граждан продолжают курить.