В Украине изменили правила выплаты денег при рождении ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Постановлением предусмотрено, что в случае представления заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи.

Органы социальной защиты населения будут назначать такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.

Выплата средств одноразовой части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", дети журналистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, назначены стипендии, президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.