В Украине будет сильный ветер и заморозки

Об этом сообщает пресс-служба государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, 28 сентября и в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 °.

"28 сентября в восточных и южных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По этому поводу граждан Украины призывают плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Кроме того, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате осложнения погодных условий были обесточены семь населенных пунктов в Луганской области.