15:20 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине будет сильный ветер и заморозки

На востоке и юге Украины в ближайшие два дня ожидаются сильные порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

В Украине будет сильный ветер и заморозки

Об этом сообщает пресс-служба государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, 28 сентября и в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 °. 

"28 сентября в восточных и южных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По этому поводу граждан Украины призывают плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Кроме того, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате осложнения погодных условий были обесточены семь населенных пунктов в Луганской области.


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