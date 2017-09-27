В Северном Ледовитом океане обнаружили "мусорное пятно" из пластика

Соответствующие сведения стали известны, с результатов исследования которые были опубликованы в журнале Science Advances.

Предполагается, что общий объем пластика, который сегодня плавает в водах Арктики, может достигать одну тысяу 200 тонн.

"Возрастающая человеческая активность в теплой и безледной Арктике стала причиной распространения микропластика в водах Северного Ледовитого океана, и это пятно в будущем может стать еще больше", – объяснили исследователи.

Отмечается, что в мире уже известны три "мусорных пятна".

Самое большое из них - Тихоокеанский "мусороворот", обнаруженный в 1997 году после долгих лет мониторинга количества отходов, сбрасываемых в океан. Еще два скопления пластика и другого неразлагаемого мусора находятся в Индийском и Атлантическом океанах.

Добавим, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара.

Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове повысились тарифы на вывоз мусора почти в два раза. Теперь жители города будут платить по 1,4 гривен за каждый квадратный метр жилой площади.