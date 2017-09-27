В Киеве суд освободил Лавриновича из-под ареста

Прокуратура подозревает его в захвате власти. Таким образом судья удовлетворил жалобу адвоката Лавриновича.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда города Киева, судья вынес новое решение, согласно которому ходатайство старшего следователя по особо важным делам управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лавриновича отклонить.

Соответственно, Апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда города Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца. Этим же решением Апелляционный суд постановил освободить Лавриновича из-под стражи в зале суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Лавринович подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.