Украинец пытался перевезти в Российскую Федерацию более полторы тонны мяса

Об этом сообщила пресс-служба Государственная пограничная служба Украины.

По словах сотрудников строгого порядка, вблизи населенного пункта Яснопроминское задержали гражданина Украины, который на автомобиле "УАЗ" без номерных знаков пытался доставить на территорию России более 1,5 тонны мяса.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий, в направлении "Яснопроминское - Манькове" правоохранители задержали еще шесть украинцев, причастных к противоправной деятельности.

Отмечается, что мясо и автомобиль, общей стоимостью 200 тыс. грн передано сотрудникам фискальной службы.

Правонарушителем оказался 26-летний мужчина.

По этому делу, составлен протокол об административном нарушении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали у российско-украинской границы в Луганской области украинцев, которые пытались вывезти в РФ около четырех тонн меда.