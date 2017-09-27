13:38 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд наложил арест на все сооружения одесского лагеря "Виктория"

Приморский районный суд Одессы наложил арест на все здания и сооружения лагеря "Виктория".

Суд наложил арест на все сооружения одесского лагеря

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство полицейского следователя и наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря. Как сообщает местное издание "Думская", цитируя слова судьи, имущество сохранило следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступления.

Следователь доказал, что существуют риски его перепланировки, изменения целевого назначения, повреждения или уничтожения, что в дальнейшем усложнит установление истины и проведение необходимых следственных действий, - говорится в определении суда.

Судья также подчеркнул, что площадь арестованных зданий составляет 4065,4 квадратных метров, а арест наложили в рамках уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в одном из зданий оздоровительного комплекса "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. Экспертиза подтвердила смерть троих девочек. По этому делу суд арестовал директора лагеря и старшего воспитателя.


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