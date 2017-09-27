Следствие рассматривает четыре версии пожара в Калиновке

При этом военная прокуратура открыла дело по статье "диверсия". Об этом в среду, 27 сентября, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, ГПУ взяла под контроль досудебное расследование взрывов на складах под Винницей.

Вместе с тем в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины заверили, что ситуация со взрывами на складах боеприпасов стабилизировалась. По состоянию на семь часов вечера интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту.

Сейчас на месте ликвидации остаются работать шесть пожарных танков. Пожарным самолетом АН-32П ГосЧС уже осуществлено пять вылетов и каждых раз сбрасывали по восемь тонн воды, пояснили в штабе, добавив, что на место происшествия также прибыло 15 групп саперов и 18 единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсмна заявил сегодня на заседании Кабмина, что ситуация в поселке Калиновка Винницкой область, где вчера вечером начался пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой. Основной задачей для всех служб на данный момент является позаботиться о безопасности людей, - отметил он.