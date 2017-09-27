Порошенко срочно созывает военный кабинет в связи со взрывами под Винницей - ВИДЕО

В нем примут участие руководители силовых ведомств. Как написал в среду утром, 27 сентября, на своей страничке в Facebook, глава государства, он только что получив доклад начальника Генерального штаба и главы Службы безопасности Украины.

Я поручил им вылететь в Винницкую область и принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Национальной полиции, Национальной гвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы, - отметил Порошенко.

Вместе с тем местные власти пояснили, что сейчас взрывы в Калиновке продолжаются не с такой частотой, как ночью. Ситуация уже стабилизируется.

По словам первого заместителя председателя Винницкой областной государственной администрации Андрея Гыжко интенсивность взрывов составляет до трех в минуту. Принимаются все меры, чтобы не было распространения огня и проводистя разведка территории арсенала, - пояснил он, добавив, что воинская часть обесточена, а личный состав арсенала находится в укрытиях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой ОГА подтвердили, что из-за взрывов под Калиновкой пострадали две женщины. Пожар на территории арсенала Министерства обороны Украины под Калиновкой начался вечером 26 сентября. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с прилегающих территорий эвакуировали до 30 тысяч человек.